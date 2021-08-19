Без подарков, но с гарантиями: Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Меркель

Президент Украины также оценил работу канцлерин

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью рассказал, чего ждет от предстоящих переговоров с немецким лидером Ангелой Меркель.

"Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системой Украины в ЕС", - сообщил политик во время беседы с журналистами. Отрывок из разговора приводится на сайте офиса украинского лидера.

При этом Зеленский уточнил, что не ждет "подарков" от Меркель, ведь она не делала этого даже в прошлые годы.

Оценивая методы канцлерин в общении с Россией, глава Незалежной сказал, что Меркель хоть и ведет себя прагматично, но, по его мнению, слишком мягко.

"Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко", - заявил Зеленский.

9 августа пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа посетит Киев. Лидеры обсудят тему безопасности и двусторонние отношения.

В последний раз Зеленский и Меркель встречались в Берлине 12 июля. В ходе переговоров, которые длились более четырех часов, стороны обсудили строительство газопровода "Северный поток - 2", вопросы безопасности, ситуацию в Донбассе, а также другие темы.

Перед встречей с Зеленским Меркель проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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