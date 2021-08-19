Людей эвакуировали из центра Нью-Йорка из-за подозрительного предмета

На месте работают саперы

С площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка эвакуировали людей, передает РИА "Новости" со ссылкой на городскую полицию.

Уточняется, что произошло это из-за подозрительного предмета. На месте работают экстренные службы.

"Предположительно - это красный бочонок для печенья. Все подразделения на месте. Они эвакуировали людей из этой зоны на данный момент", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в Нью-Йорке произошел очередной инцидент со стрельбой. Вечером 17 августа мужчина вышел из автомобиля и открыл огонь по молодым людям, игравшим в настольные игры возле магазина. Ранены были пять человек.

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