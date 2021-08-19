Мишустин прилетел в Киргизию на заседание межправсовета ЕАЭС

Встреча прошла в узком составе, в расширенном участники соберутся завтра

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг прибыл в Киргизию, где принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Встреча прошла в узком составе, в расширенном участники соберутся завтра, передает "ТВ Центр".

В повестке - вопросы развития и поддержки взаимной и внешней торговли, транспортная политика, топливно-энергетическая сфера и многие другие актуальные темы. В город Чолпон-Ата российский премьер прилетел из Казахстана, где с рабочим визитом провёл два дня.

Сегодня утром Михаил Мишустин встретился с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, а до этого - с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым. По словам председателя российского правительства, достигнута договоренность о множестве совместных проектов в разных сферах. Также Михаил Мишустин отметил значительный рост товарооборота между двумя государствами.

"По правительственной линии у нас сформирована очень содержательная, подробная повестка. Есть большие возможности совместной работы. Неплохими темпами развивается торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии взаимный товарооборот вырос более чем на треть. Мы ожидаем хорошие, рекордные цифры к концу года. Для этого есть все предпосылки. Успешно взаимодействуем на инвестиционном направлении. Российский бизнес участвует в 32 крупных проектах в Казахстане. Также казахстанские коллеги активно участвуют в проектах в Российской Федерации", - заявил Мишустин.

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