В Смоленской области исчез ребенок

Поиски девочки продолжаются уже третьи сутки

В Смоленской области сотни людей уже трое суток ищут пропавшего ребёнка, которому всего год и 10 месяцев. Маленькая Люда ушла из дома ещё 17 августа и до сих пор не вернулась. Есть версия, что девочку могли похитить. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребёнка, а органы опеки проверяют условия жизни и воспитания детей в семье Люды.

Верхом на лошадях и пешком, вплавь и с воздуха. На поиски почти двухгодовалой Люды брошены все силы. Почти четыреста человек - следователи, полиция, военные, МЧС, поисковые отряды, местные жители - вот уже третьи сутки прочесывают метр за метром.

"Радиус работ уже составляет 4 километра, работают водолазы, в том числе отрабатывают озёра, которые вблизи домов, отрабатывают реку Угру, где пляж находится небольшой. Идёт оклейка ориентировками ближайших населённых пунктов, обходят дома, опрашивают местных жителей. Возможно, кто-то что-то видел, может, что-то знает", - заявил Михаил Пискунов, координатор поисково-спасательного отряда "Сальвар".

В последний раз девочку видели здесь. Новый дом. Ухоженная территория. Детские качели и игрушки. Люда резвилась со старшей сестрой. Вот только родителей рядом не было. Что вообще-то для этой семьи редкость, удивляются соседи.

"Следили, они у них все время рядом. Обычно маленькая вообще не была одна", - говорит соседка Ирина.

"Он хорошо обеспечен, физик-ядерщик. У него хорошая зарплата, они быстро построились в прошлом году. В этом году обустраивались дальше. И очень открытые, дружелюбные всегда были", - сказал сосед Валентин Василевский.

В тот злополучный день отец был на работе, а мать почему-то отправилась в гости к подруге, оставив детей без присмотра во дворе, который, к слову, даже забором не огорожен. Женщина долго - несколько часов - не возвращалась, и когда старший ребёнок побежал к ней, маленькая Люда бросилась догонять. В какой-то момент пропала из виду. Догадок о том, что произошло, у жителей деревни много. Одна из версий - девочку увезли на незнакомом странном автомобиле, который соседи видели неподалеку.

"То есть он задом, поскольку там лужа, видимо, туда за куст спрятался. И у нас были открыты окна в машине, кондиционер не работал. Если бы работал мотор, мы бы слышали. И только сегодня до нас дошло, что это вот ненормально! Если человек едет куда-то, он не станет в кусты прятаться. То есть мы когда снова там были, его уже не было", - сказал сосед Валентин.

Истинную причину пропажи ребенка только предстоит выяснить. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Впрочем, главное сейчас - как можно скорее найти Люду.

"Дети довольно выносливые в этом плане, несколько суток они действительно могут бороться за жизнь. Сейчас у нас ещё есть небольшое осложнение, это высокая температура. Потому что на улице действительно жарко, и без воды человек в принципе не может прожить очень долго, а ребёнок тем более. Поэтому сильное обезвоживание у ребёнка уже, к сожалению, наступило, но мы всё-таки стараемся успеть до того, как произойдёт несчастье", - заявила Екатерина Гогина, координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Каждая минута промедления может стоить жизни ребенка. Поисковики напоминают: они рады любой помощи. Всегда нужны добровольцы, вода, бензин. И, конечно, любая информация о местонахождении девочки.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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