ЦИК сформировал территориальный избирком для онлайн-голосования

В этом году ДЭГ будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах России

Центризбирком принял постановление о формировании территориальной избирательной комиссии для дистанционного электронного голосования. В этом году оно будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах России. Также в ходе заседания ЦИК утвердил результаты жеребьевки по распределению бесплатных площадей в общероссийских государственных печатных изданиях и бесплатного эфирного времени в теле- и радиоэфире. Агитационный период начнется уже 21 августа.

Эти кадры, на которых нетрезвый житель Бишкека бросил калькулятор в девушку за то, что она говорила с ним на русском языке, быстро разлетелись по рунету. Дебошира уже арестовали. Премьер Киргизии заявил, что никой русофобии в республике нет. Однако осадок все-таки остался. Тем более, что случай этот на постсоветском пространстве - отнюдь ни единичный. И подобные проявления необходимо жестко пресекать, считают в "Единой России", которая предлагает запретить въезд в Россию иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбившим ветеранов Великой Отечественной.

"Не скрою, что толчком, чтобы завершить эту работу, которая шла и раньше, стали последние события на постсоветском пространстве. Наша позиция предельно простая. Шовинистам, националистам, последышам нацистов всех мастей не место в нашей стране", - сказал Александр Хинштейн, заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия".

Про страну, но уже в контексте тридцатилетия ГКЧП, сегодня говорили и на круглом столе, в котором принял участие лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он напомнил собравшимся, подкрепив свои слова историческими документами, что в 1991 году поддерживал путчистов и предлагал реформировать КПСС, чтобы сохранить страну, но его тогда никто не послушал.

"Мы можем иметь разные взгляды, и они должны быть. Может быть, левые в чем-то правы. Правые, ультраправые, центристы. Но мы всегда должны быть едины в защите страны", - отметил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Не обошлось, конечно, и без критики коммунистов, которые и по сей день остаются одной из ведущих политических партий в нашей стране. Третьим номером в её федеральном парламентском списке должен был идти директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин. Но ЦИК его не допустил на основании данных прокуратуры, из которых следует, что Грудинин по-прежнему имеет зарубежные активы. КПРФ это решение обжаловало. Однако Верховный суд сегодня подтвердил законность выводов Центризбиркома.

"Абсолютно придуманный и выдуманный счёт, на котором нет денег, через который не проводилась ни одна операция. То, что и было там, мелочь, закрыта была в 2016-2017 годах. И Павел Николаевич никакого отношения не имеет", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Прокомментировала решение Верховного суда и глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Как может партия, которая выступает за интересы трудящихся, защищать интересы человека, который много лет выводил в грязные офшоры миллиарды заработанных другими людьми трудовых рублей. И вместо того, чтобы платить налоги в родной стране, когда человек называет себя патриотом, фактически уводил их в эти грязные офшоры, лишая государство тех миллиардов, на которые можно было построить не одну школу, а массу таких школ", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Кстати, многие избирательные участки располагаются именно в школах. Впрочем, все больше людей предпочитает голосовать онлайн. Заявки для участия в таком формате народного волеизъявления уже подало свыше миллиона человек. Было бы и больше. Однако пока это доступно лишь в Москве, а также Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе. На прямую связь с некоторыми из этих регионов сегодня вышел лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Главная тема беседы - волонтерство.

"Я думаю, что если бы, например, внести такие нормы, как засчитывать трудовой стаж работы волонтеров, как льготы при поступлении в высшие учебные заведения для волонтеров и добровольцев. Вот это, мне кажется, было бы правильно", - сказал Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Однако подобные поправки могут быть внесены уже после выборов в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября. На 450 мест в нижней палате парламента, по данным Центризбиркома, претендует почти шесть тысяч человек.

Александр Панюшкин, Николай Жуков, Роман Лагунов, "ТВ Центр".

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