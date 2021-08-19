В турнире принимают участие 16 команд, в том числе и сборная России

В "Лужниках" стартовал чемпионат мира по пляжному футболу, передает "ТВ Центр". Москва впервые принимает подобный турнир. В нем принимают участие 16 команд, в том числе и наша сборная. Она выступит в группе с США, Парагваем и Японией.

Одновременно с открытием чемпионата начали работать и фан-зоны. Одна - на ВДНХ, другая площадка - в "Лужниках". Там гости могут встретиться с легендами сборной России по футболу и пляжному футболу, взять у них автограф.

Групповой этап чемпионата мира пройдет с 19 по 24 августа. Все четвертьфиналы состоятся 26 августа, а полуфиналы - 28. Матч за третье место и решающая игра турнира пройдут 29 августа.

Чемпионат по пляжному футболу проводится каждые два года. Наши футболисты в этом виде спорта являются двукратными чемпионами. Они выигрывали турниры в 2011 и 2013 годах. Во время церемонии открытия чемпионата в видеообращении президент Владимир Путин пожелал удачи его участникам.

"Мы все осознаём значимость спорта, в том числе и в этот непростой для всего мира период. Его влияние на качество жизни людей, на укрепление дружбы и сотрудничества стран и народов огромно, и, как бы ни складывались обстоятельства, спорт должен продолжать развиваться, а доступность занятий спортом расти. Здоровья всем вам и всего самого доброго, успехов в предстоящих матчах. И пусть в честной, яркой борьбе победит сильнейший!", - сказал российский лидер.

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