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Средства населения в российских банках выросли

20:35
  • четверг
  • 19 августа 2021

ЦБ привел данные за июль

Как сообщается в информационно-аналитическом материале Центробанка, на который ссылается ТАСС, в июле 2021 года средства населения в банковском секторе выросли. Рост составил 0,5%.
ЦБ отметил, что рост цен на продукты замедлился

Уточняется, что средства населения увеличились на 150 миллиардов рублей.

"Как и в предыдущие месяцы, росли остатки на текущих счетах, но примечательно, что срочные вклады практически стабилизировались", - отметил регулятор.

Динамику в ЦБ объяснили ростом депозитных ставок.

Также сообщается, что средства юридических лиц в банках снизились на 0,7% (248 миллиардов рублей).

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