Зеленский отменил свободную экономическую зону с Крымом

Подписан соответствующий закон

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свободную экономическую зону в Крыму, подписав соответствующий закон, передает РИА "Новости".

Как было сказано в пояснительной записке к законопроекту, проживающие в Крыму граждане страны считаются нерезидентами. В итоге человеку приходилось платить повышенный налог (как иностранцу) в ряде случаев - в частности, при продаже недвижимости.

После того как Крым вернулся в состав России, Киев ввел на полуострове льготный налоговый режим. Проживающие там граждане Украины не платили пенсионные и общегосударственные сборы.

С 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе действует установленная указом президента России Владимира Путина свободная экономическая зона.

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