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В Марий Эл лесной пожар перекинулся на постройки

21:12
  • четверг
  • 19 августа 2021

Пламя стремительно распространяется

Как рассказали в региональном управлении МЧС, лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл перекинулся на две постройки. Это произошло в поселке Студенка.
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"Горят неопределенные постройки, которые, по всей видимости, принадлежали пилораме. Жилые постройки пытаются отстоять", - приводит сообщение ТАСС.

Спасатели добавили, что информация о пострадавших в настоящее уточняется.

Пожар стремительно распространяется. Его точная площадь пока неизвестна. Технике сложно проехать из-за особенностей местности.

Ранее стало известно о пожаре на территории Куярского лесничества. В МЧС сообщили, что угрозы населенному пункту Сосновый бор нет.

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