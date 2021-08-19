В Марий Эл лесной пожар перекинулся на постройки

Пламя стремительно распространяется

Как рассказали в региональном управлении МЧС, лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл перекинулся на две постройки. Это произошло в поселке Студенка.

"Горят неопределенные постройки, которые, по всей видимости, принадлежали пилораме. Жилые постройки пытаются отстоять", - приводит сообщение ТАСС.

Спасатели добавили, что информация о пострадавших в настоящее уточняется.

Пожар стремительно распространяется. Его точная площадь пока неизвестна. Технике сложно проехать из-за особенностей местности.

Ранее стало известно о пожаре на территории Куярского лесничества. В МЧС сообщили, что угрозы населенному пункту Сосновый бор нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram