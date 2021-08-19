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Актер Алексей Серебряков обратился к россиянам с просьбой о помощи

21:44
  • четверг
  • 19 августа 2021

Артист просит людей пожаловаться на блог, который от его имени ведет мошенник

Актер Алексей Серебряков записал видеообращение к россиянам, в котором попросил всех неравнодушных помочь ему избавиться от блога в соцсети, который от его имени ведет мошенник. Кадры с Серебряковым опубликовал коллега артиста Александр Дьяченко.

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"Здравствуйте, меня зовут Алексей Серебряков. Я хочу обратиться к вам с просьбой о помощи. Дело в том, что меня нет ни в одной социальной сети, но кто-то, используя мое имя, очень активно ведет страницу вместо меня. Поэтому я прошу вас пожаловаться на эту страницу, дабы избежать лжи для людей, которые в это верят", - заявил Серебряков. Он заранее поблагодарил публику за помощь.

Служба поддержки соцсети ранее не смогла помочь артисту - собственными силами избавиться от интернет-двойника ему не удалось. Поэтому Алексей и был вынужден обратиться за помощью к народу. Фейковый аккаунт доступен по ссылке.

Ранее сообщалось, что Серебряков вернулся в Россию из Канады, куда уезжал на время, чтобы организовать обучение детей.

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