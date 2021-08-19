"Недальновидно": МИД - об учениях НАТО на восточном фланге

Под предполагаемым противником альянса легко угадывается Россия

Официальный представитель Министерства иностранных дел России в ходе брифинга в четверг рассказала, как Москва расценивает учения НАТО на восточном фланге.

По словам спикера внешнеполитического ведомства, присутствие альянса в Прибалтике и Польше сводится к постоянному базированию на земле четырех натовских батальонных групп.

Как добавила дипломат, альянс проводит учения на восточном фланге даже на фоне пандемии. Это касается в том числе сценария противодействия "сопоставимому противнику". Под этим определением легко угадывается Россия.

"Мы считаем такие маневры провокационными, а в нынешних условиях - как минимум недальновидными", - заметила Захарова (цитата по РИА "Новости").

Она уточнила также, что прибалтийские государства зачастую старательно поддерживают миф о некой возможности вторжения России.

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