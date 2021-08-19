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Сборная России стартовала с победы над США на домашнем ЧМ по пляжному футболу

22:47
  • четверг
  • 19 августа 2021

Россияне в дополнительное время обыграли американцев в матче первого тура группового этапа первенства со счетом 5:4

Сборная России по пляжному футболу стартовала на чемпионате мира в Москве с трудной победы в овертайме над сборной США - 5:4, передает РИА Новости. Следующий матч россияне проведут в субботу против сборной Парагвая, которая проиграла японцам (4:7).

Ранее в московских "Лужниках" открылся первый для России ЧМ по пляжному футболу. Президент Владимир Путин обратился к участникам и гостям турнира.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Португалии. В финале ЧМ-2019 португальцы победили национальную команду Италии со счетом 6:4. Сборная России на том турнире стала третьей.

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