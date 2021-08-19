Угрожавший взорвать бомбу у Капитолия мужчина сдался полиции

По данным СМИ, он страдает шизофренией
Как сообщил телеканал NBC, припарковавшийся у библиотеки Конгресса США и заявивший, что его автомобиль заминирован, мужчина сдался полиции.
Уточняется, что подозреваемый сам вышел из машины и был задержан.
Полицейские пока не могут сказать, была ли машина действительно заминирована. Идет расследование. Личность мужчины установлена. Это житель штата Северная Каролина, у него недавно умерла мать.
Агентство Reuters же передает со ссылкой на экс-супругу подозреваемого, что он страдает шизофренией.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram