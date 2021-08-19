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Угрожавший взорвать бомбу у Капитолия мужчина сдался полиции

22:30
  • четверг
  • 19 августа 2021

По данным СМИ, он страдает шизофренией

Как сообщил телеканал NBC, припарковавшийся у библиотеки Конгресса США и заявивший, что его автомобиль заминирован, мужчина сдался полиции.
Стали известны подробности инцидента у Капитолия

Уточняется, что подозреваемый сам вышел из машины и был задержан.

Полицейские пока не могут сказать, была ли машина действительно заминирована. Идет расследование. Личность мужчины установлена. Это житель штата Северная Каролина, у него недавно умерла мать.

Агентство Reuters же передает со ссылкой на экс-супругу подозреваемого, что он страдает шизофренией.

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