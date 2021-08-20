Гинцбург рассказал, когда в России появится коллективный иммунитет

Он призвал к вакцинации

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург озвучил сроки, когда может быть сформирован необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России. По его мнению, это должно произойти к концу 2021 года.

"Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо", - сообщил он агентству ТАСС. Гинцбург призвал россиян активней вакцинироваться. "Сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины", - сказал он.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали: если получится достичь коллективного иммунитета, то коронавирус будет меняться меньше и станет сезонным заболеванием. COVID-19 мутирует только в неиммунном организме.

Создатель оксфордской вакцины Эндрю Поллард считает, что иммунная система привитого человека даже через десятилетия сможет обеспечить определенную степень защиты от вируса.

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