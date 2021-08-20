С экрана зрителям улыбалась мудрая и добрая старушка, но за спиной ее называли сумасшедшей старухой
Татьяна Пельтцер: острый язык и скверный характер главной советской бабушки
08:07
- пятница
- 20 августа 2021
Новости по теме
-
Актер Алексей Серебряков обратился к россиянам с просьбой о помощи
-
Власти Калининграда пожурили певицу Наташу Королеву после видео с памятником
-
У народного артиста Бориса Щербакова заподозрили ковид
-
Названы самые высокооплачиваемые актеры Голливуда
-
Отчаявшаяся без концертов Земфира попросила россиян сделать прививку
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ