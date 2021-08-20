Мадрид отказал российским кораблям в заходе в испанский порт

По версии властей, Москва не ответила на запрос о целях похода

Российские военные корабли не пустили в порт испанского автономного города Сеута. По версии испанских СМИ, большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и буксир "Алтай" планировали стоянку в этом порту 18-20 августа. И Мадрид, якобы, был не против – однако Москва не ответила на запрос относительно следующего пункта назначения кораблей ВМФ России, пишет газета El Pais.

Сеута расположена на северном побережье Марокко, имеет статус автономного города Испании. Похожий инцидент имел место осенью 2016 года. В Сеуту должны были зайти три корабля из состава авианосной группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов". Однако тогда в НАТО озаботились возможностью использования кораблей для ударов по Алеппо.

На сей раз испанские СМИ сообщали, что испанские власти намеревались позволить судам России зайти в порт автономного города - чтобы оживить его экономику. Однако затем вспомнили, что примут саммит НАТО в 2022 году – а партнеры по альянсу могут не одобрить такое сотрудничество с российским флотом.

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