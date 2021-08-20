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Мадрид отказал российским кораблям в заходе в испанский порт

08:29
  • пятница
  • 20 августа 2021

По версии властей, Москва не ответила на запрос о целях похода

Российские военные корабли не пустили в порт испанского автономного города Сеута. По версии испанских СМИ, большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и буксир "Алтай" планировали стоянку в этом порту 18-20 августа. И Мадрид, якобы, был не против – однако Москва не ответила на запрос относительно следующего пункта назначения кораблей ВМФ России, пишет газета El Pais.
Противолодочный корабль ВМФ России вошел в Средиземное море

Сеута расположена на северном побережье Марокко, имеет статус автономного города Испании. Похожий инцидент имел место осенью 2016 года. В Сеуту должны были зайти три корабля из состава авианосной группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов". Однако тогда в НАТО озаботились возможностью использования кораблей для ударов по Алеппо.

На сей раз испанские СМИ сообщали, что испанские власти намеревались позволить судам России зайти в порт автономного города - чтобы оживить его экономику. Однако затем вспомнили, что примут саммит НАТО в 2022 году – а партнеры по альянсу могут не одобрить такое сотрудничество с российским флотом.

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