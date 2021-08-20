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Данные ФСБ: Япония испытывала биологическое оружие на советских гражданах

08:44
  • пятница
  • 20 августа 2021

Опыты ставились на узниках концлагеря "Хогоин"

ФСБ России рассекретила документы о том, как в годы Второй мировой войны японские спецслужбы испытывали на советских гражданах бактериологическое оружие. Среди них – протоколы допросов начальника концлагеря "Хогоин" Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямагиси.

В 1930-1945 годах в японском плену оказались несколько тысяч граждан СССР. Многих из них поместили в концлагерь "Хогоин" в районе Харбина. Он был рассчитан на 150 человек. Содержались в лагере только русские мужчины.

Основной задачей концлагеря было получение от пленных информации об военных и экономических возможностях СССР, а также политической ситуации в стране. Добывались эти данные с использованием изощрённых пыток, пишет РИА Новости.

Советские граждане, которые отказывались сотрудничать, японцы отправляли на опыты в специальный отряд 731 Квантунской армии. Там на них испытывали новые химические отравляющие вещества и бактериологические средства. Как заявил на допросе начальник концлагеря Иосио Иидзима, он лично отправил на смерть около 40 человек.  По разным данным, число погибших в стенах лаборатории отряда 731 составляет от трех до десяти тысяч человек.

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