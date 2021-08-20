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Россиянам объяснили, как сэкономить в магазине

08:50
  • пятница
  • 20 августа 2021

Важно планировать покупки

При походе в магазин важно планирование, это позволит сэкономить за счет сокращения спонтанных покупок. Об этом радио Sputnik рассказала финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.

"Список покупок делает сам процесс более рациональным. Второе – брать с собой ограниченное количество средств, чтобы держать себя в узде. Когда мы идем за покупками с кредитной картой, у нас ощущение безлимитности", - отметила она.

Также, по словам Никитиной, сэкономить помогут сервисы доставки продуктов. "Они также не позволяют купить лишнего, зацепившись взглядом", – отметила она.

А вот скидки и акции помогают сберечь деньги далеко не всегда, нужно быть внимательным и сравнивать цены в разных магазинах.

Ранее британские ученые сообщили, что в рационе человека, который заботится о своем здоровье, должны присутствовать три ключевых продукта. Это оливковое масло первого отжима, клетчатка, а также зелень и овощи.

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