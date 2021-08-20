Очаги возгорания зафиксированы в окруженном природным пожаром Сарове

Огонь подбирается к промышленной зоне

Пожарные поезда и авиация работают в Сарове, пожарные стараются не подпустить огонь к промышленной зоне. В ночь на 20 августа пламя с территории Мордовского заповедника, где с 3 августа тушат лесной пожар, распространилось на территорию ЗАТО.

"Несколько очагов возгорания в периметре города. Основные работы развернуты в районе 3-го завода, чтобы не подпустить огонь к промышленной зоне", - говорится в сообщении Российского федерального ядерного центра в соцсети "Вконтакте".

В Саров направлен подвижный пункт управления губернатора Нижегородской области. К бригадам Спецуправления федеральной противопожарной службы Сарова от МЧС направлена дополнительная группировка - 32 человека и 22 единицы техники. Уже работают два пожарных поезда и авиация: Ил-76 Росгвардии и вертолет Ми-8. Объявлен режим ЧС.

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