Киркоров в короне, нестареющая Ротару и похудевшая Гагарина: открытие "Новой волны"

Лучшие образы и наряды - в нашей фотогалерее

В Сочи открылся фестиваль "Новая волна". В нем примут участие 11 молодых исполнителей из Австралии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Казахстана и России.

Нашу страну представят трое участников - MAX BOX, Севиль и группа"GRINKEVICH".

Накануне в концертном зале New Wave Hall в Олимпийском парке прошла церемония открытия. В зале собрался весь цвет российской эстрады. Сергей Лазарев впервые вывел в свет обоих детей, Филипп Киркоров появился на сцене в образе римского императора, а вечно молодая София Ротару - греческой богини. Лучшие наряды - в фотогалерее "ТВ Центра".

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