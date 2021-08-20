Пожарные поезда и авиация борются с огнем в Нижегородской области

Огонь вплотную подошёл к Сарову

В Марий Эл стягивают дополнительную технику и авиацию для борьбы с природными пожарами. Стихия едва не уничтожила целую деревню. Сейчас от пламени отбивают Саров, где расположен федеральный ядерный центр. А в Башкирии пришлось сражаться с огненным смерчем.

Деревню Студёнка отстаивали всю ночь. Дома уцелели, а вот пилорама и другие хозпостройки сгорели дотла. Лесной пожар в республике Марий Эл набрал такую силу, что пришлось эвакуировать более 600 человек, включая 423 ребенка. Это и местные жители, и отдыхающие из санаториев. Глава республики провёл экстренное совещание.

Перекрыто движение по федеральной трассе "Вятка", мобилизованы все силы. Минобороны и республика Татарстан направили вертолёты для тушения, Йошкар-Олинская ракетная дивизия – свою специальную технику. В самой республике идёт набор добровольцев. Не менее критическая ситуация в Мордовии.

Огонь с территории Мордовского заповедника вплотную подошёл к нижегородскому Сарову. Несколько очагов уже в черте закрытого города. По сообщению пресс-службы Российского федерального ядерного центра, основная задача – не подпустить пламя к промышленной зоне. К тушению подключили два пожарных поезда и авиацию - Ил-76 Росгвардии и вертолет Ми-8.

А в Башкирии очевидцы обсуждают необычное и страшное зрелище. Огненный вихрь на пастбищах выглядит как серьёзный катаклизм. Горящую сухую траву удалось потушить за несколько часов. Крупная группировка продолжает действовать в Якутии.

К борьбе с пожарами в пятницу приступил четвертый самолет-амфибия Бе-200. Авиация продолжает сбрасывать тонны воды на очаги. За сутки удалось потушить более миллиона 300 тысяч гектаров леса. Ликвидировано 28 природных пожаров. Их число сейчас сократилось втрое. Военные увеличивают количество защитных минерализованных полос и оказывают необходимую помощь местным жителям. Ситуация нормализуется. В том числе и благодаря дождям. Угрозы населенным пунктам нет. Началось строительство новых домов на месте сгоревших.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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