В Геленджике очевидцы сняли смерч над Черным морем

Последствия стихии устраняют

Больше месячной нормы осадков - всего за два часа. В Симферополе устраняют последствия очередного мощного ливня.

Улицы, дворы, площади сейчас напоминают большой бассейн, вода заливает веранды и первые этажи домов. Напряженно и на Кубани - над Черным морем в районе Геленджика образовался смерч, видели его и в Анапе, сообщает "ТВ Центр".

В разных районах края работают более тысячи спасателей. Они откачивают воду, возводят дамбы на случай новых ударов стихии и оказывают адресную помощь жителям.

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