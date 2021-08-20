Уставшей от ограничений Каталонии предрекли новый всплеск заболеваемости

Там решили отменить комендантский час

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 210 миллионов человек. На первом месте по-прежнему США. Но тревогу бьют и в Японии. Через четыре дня в стране стартуют Паралимпийские игры. А размах пандемии бьёт все рекорды. Ужесточают ограничения в Турции и во Франции. А в испанской Каталонии, напротив, решили отменить комендантский час.

В Японии фиксируют рекорды заболеваемости коронавирусом. 25 тысяч новых случаев в сутки. Реанимации заполнены. Во многих префектурах уже объявлен режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на это, Токио готовится к началу Паралимпиады.

Чтобы сдержать распространение вируса, Турция ужесточает ограничения для непривитых граждан. Они должны будут предъявлять отрицательный ПЦР-тест в междугороднем транспорте, кинотеатрах и кафе.

Во Франции усиливают контроль за ресторанами. Господдержки будут лишать, если в заведении заметят посетителей без сертификатов о вакцинации. А вот в свободолюбивой Каталонии, напротив, ресторанам разрешили работать по ночам, отменен комендантский час. Люди празднуют. Полиция пытается уговорить соблюдать дистанцию. Безуспешно. Медики опасаются, что вскоре регион захлестнет новая волна заболеваемости.

Люди устали от ограничений. В Австралии стражи порядка не справляются с нарушителями карантина. В Сиднее карантин продлили на месяц. Выходить из дома можно только тем, кому нужно на работу или к врачу.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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