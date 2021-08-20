Обыски в консульствах: что происходит во взятом талибами Кабуле

Радикалы ищут тех, кто сотрудничал с американцами

В Афганистане захватившие большую часть страны талибы провели обыски в консульствах Индии в Кандагаре и Герате. По данным ООН, боевики активно ищут тех, кто сотрудничал с американцами. Но в официальных сообщениях исламисты заявляют о приверженности миру, порядку и международному сотрудничеству.

Как и опасались жители Афганистана, талибы начинают показывать свое истинное лицо. Вооруженные группы ищут и задерживают тех, кто сотрудничал с военными США. В Кандагаре и Герате талибы обыскали закрытые консульства Индии, видимо, тоже в поисках документов о сочувствующих американцам. Тем временем от официальных лиц "Талибана" (организация запрещена в России) звучат успокаивающие заявления.

"Ситуация нормализовалась, обеспечена безопасность, в том числе в Кабуле. Народ Афганистана восстал против оккупации и добился свободы", - заявил Сухел Шахин.

Но многие афганцы хорошо помнят, что происходило в стране во время прошлого правления талибов в 1996-2001 годах и продолжают штурмовать кабульский аэропорт. В Госдепартаменте США рапортуют: процесс пошел гораздо активнее.

"В аэропорту Кабула находится 6000 человек, которые оформлены нашей консульской службой и скоро сядут на борт. За ночь мы значительно увеличили количество американских граждан, местных сотрудников и других уязвимых афганцев, которые имеют право на вылет, и предложили им приехать в аэропорт", - заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Но видеокадры красноречивее любых слов. Вот огромная толпа стоит возле забора в надежде попасть в воздушную гавань. И лишь одного ребенка американский военный забирает на территорию. А в это время его коллеги загружают самолеты и сами рассаживаются по местам. На родине они будут уже через считанные часы. А оказавшиеся во власти талибов миллионы афганцев останутся один на один со своими проблемами. На словах решать их сейчас пытаются многие. Но по большей части преследуют свои цели. Вот и глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель убежден - ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане. Заявление европолитика прокомментировали в Совете Федерации.

"Оно исходит из абсолютно устаревшей логики деления мира на сферы влияния и отстаивания неких эксклюзивных прав Запада на то, чтобы контролировать ситуацию в стране, не имеющей к Западу никакого отношения. Уверен, что здесь нет пределов для международного сотрудничества, если такие пределы не будут искусственно устанавливаться деятелями типа господина Борреля", - заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Очередную карикатуру на злобу дня опубликовал журнал "Шарли Эбдо". Три женщины в мусульманских одеяниях, на спинах фамилия Месси и его игровой номер. Надпись над иллюстрацией гласит: "Талибан (организация запрещена в России – прим. ред) - это хуже, чем мы думали". Как связаны два главных мировых события месяца, понять несложно. Играть знаменитый футболист теперь будет в клубе ПСЖ, который принадлежит одному из фондов Катара - страны, по мнению многих экспертов, финансирующей терроризм.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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