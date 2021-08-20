В Москве обустраиваются зоны для спорта и отдыха по программе "Мой район"

Как преобразились территории, где проект реализован?

Все столичные районы необходимо благоустраивать комплексно, начиная со дворов и скверов. Об этом в пятницу заявил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети. Работы уже идут с учётом пожеланий местных жителей и рекомендаций экспертов в рамках программы "Мой район".

В московских парках дети летают и раскрывают другие сверхспособности: например, могут пройти сквозь стену воды или подпрыгнуть выше всех. В зелёных зонах рядом с домом можно гулять, заниматься спортом и разнообразно проводить время.

"Мы собрали пожелания местных жителей, рекомендации экспертов и создали программу #Мойрайон. Надо сделать так, чтобы всем поколениям было, чем заняться. Один из примеров - Обручевский район. За последние годы мы благоустроили там несколько больших междворовых территорий - теперь это современные пешеходные пространства с дорожками, хорошим освещением, площадками для игр, спорта и отдыха. Работаем над тем, чтобы такая возможность была в каждом районе", - сообщил Собянин.

И такая возможность есть, например, на севере Москвы в Хорошевском районе "Ходынское поле" называют самым молодым парком культуры и отдыха в Москве. Он появился по просьбе жителей всего три года назад на месте пустырей, которые остались после ликвидации аэродрома имени Фрунзе.

Живописные холмы, прогулочные аллеи и пруд с островом - теперь сложно даже представить, что рельеф парка создан искусственно. Впрочем, водоем принимают за настоящий даже утки. Вокруг пруда обустроена набережная и пешеходные мостики. Наталья была в группе местных жителей, кто просил построить здесь парк. Теперь приходит сюда с сыном каждый день.

"Это просто чудесный парк, современная концепция. Очень все нравится: тут и для взрослых зоны отдыха, и для детишек", - говорит Наталья Колбасова.

В хорошую погоду пространство парка превращается в солярий. А для спортивных посетителей работают теннисные корты, скейт-парк, площадки для волейбола и баскетбола.

Зоны для спорта и отдыха по программе "Мой район" обустраиваются во всех округах Москвы. Такой подход комплексно меняет пространство - это уже заметили жители Ясенево.

Многие зеленые зоны сейчас обновляются. В Репинском сквере появится променад, городские качели в виде картинных рам, а еще фонари и скамейки в стилистике 40-х годов. Закрыт на благоустройство и парк Декабрьского восстания, или сквер 1905 года, как зовут его жители. Здесь обновляют тротуары и дорожки, высадят новые деревья, кустарники и цветы.

Сейчас монтируется оборудование для новых площадок - детских и спортивных. В отдаленной части сквера по просьбе жителей появятся и зоны для выгула собак - отдельно для крупных и мелких пород. А еще уже приведено в порядок неприметное старинное здание - кордегардия Пресненской заставы. Раньше здесь находился караул.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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