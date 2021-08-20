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Мишустин рассказал о влиянии пандемии на экономику стран ЕАЭС

11:49
  • пятница
  • 20 августа 2021

ЕАЭС способен оперативно адаптироваться к вызовам и изменениям

В Киргизии в пятницу проходит заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Нашу делегацию возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает "ТВ Центр".
Мишустин прилетел в Киргизию на заседание межправсовета ЕАЭС

По традиции встреча началась с церемонии фотографирования, а затем стороны перешли к обсуждению актуальных вопросов. А это - наращивание товарооборота, создание единого цифрового пространства в рамках "пятерки", вопросы климата и, конечно, совместная борьба с коронавирусом, который оказал сильное влияние на экономику всех стран ЕАЭС.

"Период пандемии продемонстрировал, что наш союз способен оперативно и гибко адаптироваться к различным вызовам и изменениям. Благодаря совместным действиям экономика ЕАЭС постепенно восстанавливается. Макроэкономические показатели в целом неплохие. Мы также видим очень хорошую динамику товарооборота. Необходимо и дальше работать по устранению препятствий на пути свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - отметил Мишустин.

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