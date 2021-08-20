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Евгений Попов призвал установить соответствие числа квартир инфраструктуре

11:59
  • пятница
  • 20 августа 2021

Помимо жилья, важно строить и школы

Благоустройство районов Москвы и создание комфортной среды для горожан обсудили в Москве в штабе общественной поддержки "Единой России".

Несмотря на то, что столичные власти уже привели в порядок сотни улиц, задач еще остается немало. Среди них - возведение инфраструктуры вблизи новостроек. В Москве в рамках программы реновации появятся 5 тысяч домов и крайне важно, чтобы рядом своевременно строили детские сады, поликлиники и другие важные социальные объекты.

"Нам необходимо прописать в федеральных законах соответствие количества квартир инфраструктуре. У нас не может быть 10 60-этажных башен и ни одной школы вокруг. Это исключено. К сожалению, такие факты у нас все еще имеют место быть - значит законодателю есть над чем поработать", - рассказал журналист Евгений Попов.

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