В Москве обсудили вопросы экологии

Речь пошла о раздельном сборе бытовых отходов

Актуальные вопросы в сфере экологии обсудили в Москве за круглым столом. В числе важных тем - раздельный сбор бытовых отходов, взыскание штрафов за правонарушения и вторичная переработка текстиля.

Так, предлагается установить отдельные контейнеры для ненужной одежды. В столице, к примеру, с учётом численности населения требуется порядка двух тысяч. Ещё одна из озвученных инициатив - восстановление института общественных инспекторов в области природоохранного законодательства.

"Когда мы привлекаем государственного инспектора, мы однозначно фиксируем правонарушение и передаем дело в суд. Но очень часто внушение со стороны сознательного гражданина просто может предупредить преступление, в том числе экологическое. Вот для того, чтобы преступлений становилось меньше, нам и нужна общественная инспекция", - отметил журналист Тимофей Баженов.

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