На пределе возможностей: в Москве обсудили работу медиков в пандемию

Важно информировать людей о вакцине

Работу системы здравоохранения в период борьбы с пандемией обсудили в Москве представители молодёжных организаций.

Спикеры отметили: врачи трудятся на пределе возможностей. В пик заболевания в городе организовали около 23 тысяч инфекционных коек. Справиться с болезнью без вакцины невозможно, поэтому важно информировать людей о том, как разрабатывали препарат, сообщает "ТВ Центр".

"Нашей стране удалось во впечатляюще короткий срок разработать эффективную и безопасную вакцину, но при этом в интернете мы видим огромнейшее количество фейковых сообщений. И, конечно же, людям не хватает объективной информации о вакцинах, рассказанной простым языком для широкой общественности", - заявил Евгений Нифантьев.

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