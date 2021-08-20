В Ленобласти вспоминают жертв фашистских карательных отрядов

Немецкие оккупанты грабили и уничтожали русские деревни

80 лет назад деревня Большое Заречье была оккупирована немецкими войсками. Сотни жителей угнаны в плен, остальные сожжены заживо. О процветавшей когда-то деревне сейчас напоминают лишь стоящие в поле белые печи бывших домов.

80 лет прошло с тех пор, но Раиса Павловна помнит тот день. Как горели деревенские избы, как рыдающие сельчане ползком, в чем были, уходили в ближайшие леса.

Продвигаясь вглубь советской земли, захватывая города, немецкие оккупанты грабили и уничтожали без счету русские деревни на своем пути. Местных жителей, как правило, расстреливали или угоняли в Прибалтику или Германию.

О том, что когда-то здесь стояла большая богатая старинная русская деревня, первое упоминание которой встречается ещё 15 веке, о том, что здесь были пашни, ходил скот, теперь напоминают только русские печи на фундаментах.

Их всего пять, все что уцелело. До войны здесь стояло 80 дворов. Но эти цветы и игрушки - в память о другом, еще более страшном горе. Когда стало понятно, что Советский союз побеждает, немцы, поселившиеся здесь, пошли на жестокую хитрость. Пустили слух для жителей Заречья, которые прятались все это время в лесах, что помогут им с эвакуацией в тыл. Обнадёженные люди выбрались из землянок и пешком пошли в соседнюю деревню. Их было несколько семей - женщины, старики, дети. 66 человек.

"В дом всех загнали, поставили автоматчиков и подожгли дом. И все сгорели", - вспоминает Раиса Полунова.

Она тоже могла оказаться среди несчастных, но дедушка немцам не поверил. И в ту ночь они бежали в другую деревню. Но в страшном огне погибли шестеро человек из их родни. Бабушкин брат с женой и четверо детей.

На том месте недавно поставили часовенку. Каждый год 19 августа - в день захвата деревни - сюда приходят односельчане. Останки погибших жителей были потом перевезены с пепелища и захоронены в братской могиле. Саму деревню так и не восстановили. Мемориал на месте уничтоженных домов появился лишь в 1970-е. На открытие этого памятника пешком пришли жители из всех окрестных деревень.

Под гранитным могильным камнем торжественно закопали капсулу из белорусской деревни Хатынь. Уже тогда печальная слава о похожей трагедии, разыгравшейся там, стала символом фашисткой жестокости. В Хатынь увезли капсулу с зареченской землей. А Большое Заречье в память о тех событиях называют "Слезой России".

Анна Морозова, "ТВ Центр", Ленинградская область.

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