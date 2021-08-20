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Названы необходимые для быстрого восстановления после COVID-19 продукты

09:28
  • пятница
  • 20 августа 2021

Полноценное питание играет важную роль в реабилитации

Бобовые, фрукты и рыба обязательно должны присутствовать в ежедневном рационе восстанавливающегося после перенесенного коронавируса пациента. Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации, заявила эксперт Центра молекулярной диагностики института эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
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Бобовые - нут, фасоль, чечевица – отличный источник легко усваиваемого растительного белка, витаминов группы B и таких микроэлементов, как медь и цинк. Очень важно ежедневно потреблять не менее пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени – это обеспечит не только необходимое количество витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов, но и клетчатку. Эксперт пояснила, что одна порция - это 80-100 граммов чистой мякоти продукта или один средний по размеру фрукт.

В рационе должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов: овсянка, гречка, рис, перловка, булгур. Несколько раз в неделю на столе должны быть блюда из жирной рыбы - так мы получаем необходимые омега – 3 кислоты. Необходимы и кисломолочные продукты умеренной жирности: творог, сыр, кефир, простокваша, белый йогурт без добавленного сахара, приводит комментарий специалиста РИА Новости.

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