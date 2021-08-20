Москва и Нижний Новгород запускают культурный проект к 800-летию столицы Поволжья

Писатели проведут цикл встреч

Московские и нижегородские писатели проведут цикл онлайн-встреч в честь 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, писатели расскажут зрителям о своих городах и своем творчестве, ответят на вопросы.

"Цикл онлайн-встреч откроется в сентябре и завершится в середине декабря. Название программы напоминает о территориальной близости Москвы и Нижнего Новгорода, а сама она - еще одно свидетельство наших прочных добрососедских отношений", - сказала Сергунина.

Уточняется, что присоединиться к трансляциям можно бесплатно. Предварительная регистрация не требуется. Откроет проект "420 км слов" онлайн-встреча с писателем, сценаристом и продюсером, лауреатом нескольких литературных премий Олегом Роем. Она состоится 7 сентября в 19:30 на YouTube-канале "Библиотек Москвы".

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