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Сергунина: ИТ-сфера стала второй по популярности у столичного бизнеса

09:47
  • пятница
  • 20 августа 2021

На первом месте - онлайн-бизнес

Онлайн-бизнес, ретейл и IT вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей столицы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Уже не первый год самым перспективным направлением для открытия своего дела предприниматели называют онлайн-бизнес. Интересным для себя его считают 22% опрошенных. Это и дистанционное обучение, и торговля. Второе место занимает ИТ-сфера - разработка сайтов, приложений, программ для виртуальной реальности и игр. За нее проголосовал почти 21% респондентов. Замыкает топ-3 рейтинга сфера розничной торговли. Более 13% участников опроса отдали ей свое предпочтение", - сказала Сергунина.

При этом онлайн-бизнес выбирают практически в равной степени и женская, и мужская аудитория - 23 и 21% соответственно. Также эксперты разделили респондентов по возрасту. Онлайн-бизнес, IT-сферу и розничную торговлю признают самыми перспективными предприниматели до 54 лет. Москвичи старшего возраста вместо розничной торговли выбирают сферу услуг. Привлекательными для бизнеса участники опроса также называли общепит, медицину и фармацевтику, маркетинг и продвижение, b2b-услуги и консалтинг, производство.

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