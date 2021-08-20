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Московские центры госуслуг вернулись к обычному режиму работы

09:50
  • пятница
  • 20 августа 2021

Посетителей принимают без предварительной записи

Предварительная запись для посещения столичных центров госуслуг "Мои документы" больше не нужна. Прием посетителей идет в обычном режиме. Это стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологический обстановки в Москве.
Привиться от COVID-19 можно во всех флагманских центрах "Мои документы"

"Жители, которые уже оформили предварительную запись для получения услуги, могут прийти к назначенному часу или в любое удобное для себя время", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Меры предосторожности по-прежнему требуется соблюдать: посетители и сотрудники обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Флагманские офисы "Мои документы"  и Дворец госуслуг на ВДНХ – работают ежедневно с 10:00 до 22:00. Районные центры - с 8:00 до 20:00.

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