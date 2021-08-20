Китайцам разрешили заводить троих детей

Молодым семьям предоставят льготы

Китайский парламент разрешил гражданам КНР заводить троих детей. Депутаты приняли поправки в Закон о населении и планировании рождаемости. В новой редакции закона указано, что государство намерено поощрять вступление в брак и рождение детей в молодом возрасте.

В числе мер такого поощрения - финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы для молодых семей с детьми. Как сообщает агентство "Синьхуа", государство поможет снизить расходы родителей на рождение, воспитание и образование детей.

В КНР с середины 1970-х годов проводился жесткий курс на ограничение рождаемости. Семьям было разрешено иметь лишь одного ребенка. Однако сокращение рождаемости вызвало стремительное старение населения страны. С 2016 года всем китайским семьям разрешили иметь двоих детей.

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