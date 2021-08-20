Ураган в Мексике обесточил 150 тысяч домов

Из-за отключения электричества начались перебои с водой

Ураган первой категории "Грейс" обрушился на юго-восток Мексики.

Непогода обесточила порядка 50 тысяч домов, без света остались более 180 тысяч человек. Из-за отключения электричества в регионе начались перебои с водоснабжением.

"В Канкуне без электричества остались 84 тысячи пользователей, а в Плайя-дель-Кармен, Тулуме и на Косумеле – 65 тысяч", - написал в Twitter губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин Гонсалес.

информации о пострадавших или погибших на данный момент нет.

Восстановительные работы начнутся после того, как немного стихнет непогода. Сейчас "Грейс" продвигается на запад страны. Порывы ветра достигают 33 метров в секунду. Ожидается, что в некоторых штатах от 150 до 240 миллиметров осадков.

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