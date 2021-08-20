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На Украине назвали Крымский мост неразрешимой проблемой

10:58
  • пятница
  • 20 августа 2021

Переиграть ситуацию не получится

Ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, приобрела неразрешимый характер.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он объяснил, что положение моста полностью контролируется Россией и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова, передает ТАСС. 

"Проблема моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию", - отметил он.

Министр сообщил, что для Черного моря необходима новая стратегия НАТО, иначе Россия будет доминировать в регионе так же, как и в Азовском море.

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