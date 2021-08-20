Ракова: "Мои документы" завоевали доверие москвичей

Процесс получения госуслуг полностью преобразился

Московские центры госуслуг за 10 лет работы завоевали доверие москвичей, сегодня офисы открыты в каждом районе столицы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Не будет преувеличением сказать, что процесс получения госуслуг за прошедшее 10-летие полностью преобразился. Мы уже относимся как к данности к тому, что за получением практически любого документа или выписки мы идем в центр госуслуг. Не подстраиваемся под график работы службы, не уточняем время обеденного перерыва, не разыскиваем конкретных чиновников, которые могут решить вопрос", - сказала Ракова в интервью "Вечерней Москве", отметив, что во всех центрах существует единый график и стандарт работы.

Она также отметила, что за восемь лет время ожидания приема сократилось с 40 до 5-10 мин, хотя поток заявителей увеличился до 70 тысяч в день.

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