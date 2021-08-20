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Огненный торнадо пронесся между двумя селами в Башкирии

11:05
  • пятница
  • 20 августа 2021

В МЧС сообщили о ликвидации возгорания

Огненный торнадо пронесся по пастбищу между двумя селами в Башкирии. В Главном управлении МЧС по региону прокомментировали появившееся в соцсетях видео: спасатели назвали это явление пыльным вихрем из-за горения сухой травы.
Смертоносный торнадо в Чехии сняли на видео

"Это явление называется "пыльный вихрь". Горела сухая трава на площади пять гектаров между населенными пунктами Садовый и Бурибай на пастбищном угодии Бурибаевского сельсовета. Огонь ликвидирован", - сообщили в пресс-службе ГУМЧС.

На кадрах, снятых в Хайбуллинском районе республики, видно, как на поле горит трава, а по полю движется торнадо. Лесные пожары уже несколько недель действуют в южных районах республики. За последние сутки зарегистрировано шесть новых очагов природных возгораний, передает РИА Новости.

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