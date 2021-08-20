Еще 20992 человека заболели коронавирусом в России

Вылечился 20351 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 20992 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончался за сутки 785 человек, выздоровел 20351 заболевший.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1925. В Санкт-Петербурге за сутки заболел 1691 человек, в Подмосковье - 1029.

За весь период пандемии в стране выявлен 6705523 случая инфекции. Умерли 174485 пациентов. Выздоровели 5983405 человек.

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