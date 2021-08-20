"Зачем столько одежды?": Панин в белых стрингах удивил россиян

Актер пообещал впредь купаться только в одежде

Алексей Панин удивил своих подписчиков новым снимком в инстаграме. На фото он предстал в белых стрингах.

Снимок сделан, судя по геотегу, в Испании. В кадре Панин стоит спиной к фотографу по пояс в воде. Из одежды на актере - лишь полупрозрачные стринги (по другим данным, сетчатые).

"Долой нудизм! С этого дня купаюсь только в одежде! Искореним всех "извращенцев" и Россия станет свободной и богатой ! Ура!" - подписал снимок актер, известный своими эпатажными выходками.

Подписчики Панина энтузиазм не оценили. Многих удивил выбор нижнего белья, а другие посчитали, что ему все же лучше вообще без него.

"Неее, давай лучше голым, чем в таком белье", "Вы себя портите этим, Алексей. Вы ж талантливый актёр и скандальный эпатаж. Зачем", "Зачем столько одежды?", - спрашивают одни.

"Фух, прям легче жить стало", - иронизируют другие.

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