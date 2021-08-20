В МВД объяснили низкую раскрываемость поджогов в России

Однако все доказательства огонь не уничтожит

В МВД объяснили невысокую раскрываемость преступлений, связанных с поджогами.

По словам замминистра Аркадия Гостева, зачастую огонь и средства пожаротушения уничтожают следы преступлений.

"Они оказывают негативное влияние на сохранность и возможность исследования материальных следов, оставленных на месте происшествия", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Тем не менее, у полиции есть возможность снять отпечатки пальцев на местах пожара до температуры 950 градусов по Цельсию.

"Любой сохранившийся после пожара предмет при правильном подходе к исследованию может оказаться ценным источником и носителем доказательственной информации, способствующей идентификации лица по следам папиллярных узоров", - объяснил Гостев.

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