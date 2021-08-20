Паводок перекрыл федеральную трассу на Новороссийск

Из-за циклона на Кубани подтоплено более 2 тысяч домовладений

Паводковые воды после сильных ливней на Кубани перекрыли движение по федеральной трассе А-146 "Краснодар-Верхнебаканский". Залило участок между станицей Нижнебаканской и хутором Горный.

"В связи с прохождением паводковых вод через проезжую часть на А-146 Краснодар – Верхнебаканский… перекрыто движение на участке км 126 - 128, расположенном между станицей Нижнебаканской и хутором Горный в Верхнебаканском сельском поселении", - говорится в сообщении организации Упрдор "Черноморье".

Мезоциклон, накрывший с воскресенья Азово-Черноморское побережье Кубани, принес сильные ливни. В результате в 33 населенных пунктах края подтоплено более двух тысяч домовладений, 3,5 тысячи придомовых территорий, участки краевых и федеральных автодорог, передает РИА Новости.

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