ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китайские космонавты вновь вышли в открытый космос со своей станции

12:39
  • пятница
  • 20 августа 2021

Обратный курс на землю тайконавты возьмут в сентябре

В пятницу второй выход в открытый космос с борта строящейся китайской станции совершают двое членов экипажа. Их задача: закрепить панорамную видеокамеру, а также установить дополнительное оборудование, сообщает "ТВ Центр".

Действия коллег координирует оставшийся на борту третий член команды. Предполагается, что работы займут около семи часов. Китайские космонавты находятся на орбите уже два месяца. Они прибыли на станцию на корабле "Шэнь-чжоу-12".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Китайские космонавты в открытом космосе
Китайские космонавты в открытом космосе
Китайские космонавты на станции "Тяньгун"
Китайские космонавты на станции "Тяньгун"
Космическая станция КНР "Тяньгун"
Космическая станция КНР "Тяньгун"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.