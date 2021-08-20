Китайские космонавты вновь вышли в открытый космос со своей станции

Обратный курс на землю тайконавты возьмут в сентябре

В пятницу второй выход в открытый космос с борта строящейся китайской станции совершают двое членов экипажа. Их задача: закрепить панорамную видеокамеру, а также установить дополнительное оборудование, сообщает "ТВ Центр".

Действия коллег координирует оставшийся на борту третий член команды. Предполагается, что работы займут около семи часов. Китайские космонавты находятся на орбите уже два месяца. Они прибыли на станцию на корабле "Шэнь-чжоу-12".

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