"В город идет вода!" Жители Крымска эвакуируются на возвышенности

Включены сирены оповещения населения

Жители Крымска и ближайшего района начали готовиться к экстренной эвакуации.

Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь предупредил о поступлении воды к населенным пунктам. Он попросил жителей собрать свои вещи и подняться на возвышенность.

"В город идет вода! Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность", - сообщил Лесь в своем Telegram-канале.

Ранее в Крымском районе с 19 по 24 августа ввели режим повышенной готовности. В регионе включены сирены оповещения населения. Уровень воды в реке Баканка существенно поднялся, перекрыто движение по федеральной трассе Новороссийск - Краснодар.

13 августа Краснодарский край накрыл циклон, который спровоцировал подтопления. Больше всех пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район.

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