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Семеро детей госпитализированы с отравлением из бассейна в Тольятти

12:01
  • пятница
  • 20 августа 2021

Обстоятельства выясняет Следственный комитет

Следователи выясняют обстоятельства инцидента в бассейне в Тольятти, где семеро детей были госпитализированы с признаками отравления. Бассейн находится в одном из оздоровительных комплексов города. По предварительным данным, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом.
Массовое отравление детей произошло на сборах в Ростовской области

"По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления СК РФ по Самарской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СУСК по региону.

19 августа семеро детей в возрасте от 7 до 14 лет попали в больницу, они жаловались на плохое самочувствие после посещения бассейна, где праздновали день рождения.  Сейчас состояние здоровья детей удовлетворительное, их готовят к выписке, передает РИА Новости.

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