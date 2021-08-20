Семеро детей госпитализированы с отравлением из бассейна в Тольятти

Обстоятельства выясняет Следственный комитет

Следователи выясняют обстоятельства инцидента в бассейне в Тольятти, где семеро детей были госпитализированы с признаками отравления. Бассейн находится в одном из оздоровительных комплексов города. По предварительным данным, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом.

"По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления СК РФ по Самарской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СУСК по региону.

19 августа семеро детей в возрасте от 7 до 14 лет попали в больницу, они жаловались на плохое самочувствие после посещения бассейна, где праздновали день рождения. Сейчас состояние здоровья детей удовлетворительное, их готовят к выписке, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram