Собянин рассказал об участии москвичей в создании программы благоустройства

Теперь недостаточно просто поставить лавочку и качели

Сергей Собянин рассказал об участии москвичей в реализации программы благоустройства всех районов столицы. Новый пост появился на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что почти каждую неделю рассказывает в своем блоге о благоустройстве в разных округах столицы и видит, что эти посты привлекают внимание.

"Москвичи часто пишут, где есть пустующие или неухоженные территории, как их можно обустроить. Несколько лет назад стало очевидно, что проводить локальные работы не имеет большого смысла. Все районы надо благоустраивать комплексно, начиная со дворов и скверов. Мы собрали пожелания местных жителей, рекомендации экспертов и создали программу "Мой район", - написал Собянин.

По его словам, теперь недостаточно просто поставить во дворе или сквере лавочку и качели. Нужно создать условия для досуга всех поколений. В качестве примера он привел Обручевский район.

"За последние годы мы благоустроили там несколько больших междворовых территорий на ул. Новаторов, Обручева, Саморы Машела. Теперь это современные пешеходные пространства с дорожками, хорошим освещением, площадками для игр, спорта и отдыха", - написал мэр, упомянув итоги благоустройства в других районах.

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