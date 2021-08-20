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Минприроды поддержало запрет ватных палочек в России

12:31
  • пятница
  • 20 августа 2021

И еще 27 одноразовых товаров

Минприроды считает нужным запретить использование в России 28 одноразовых товаров.
Нужно ли вводить запрет на ватные палочки и трубочки для коктейлей

Ведомство направило соответствующее предложение в Минпромторг. Речь идет, в частности, о запрете использования ватных палочек и торбочек, которые очень тяжело поддаются переработке.

"Мы составили перечень, там порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы", - заявил глава Минприроды Александр Козлов.  

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство готовит запрет на использование неперерабатываемых материалов. Из оборота могут исчезнуть пластиковые трубочки, одноразовая посуда, торбочки и ватные палочки.

UPD (12:37 мск). Агентство ТАСС уточнило список рекомендованных к запрету товаров: пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ, коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (кроме лекарств), упаковка для куриных и перепелиных яиц и несколько видов пакетов.

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