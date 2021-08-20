В Москве обсудили, как отвлечь молодежь от наркотиков

Нужны комфортные условия для развития

Вопросы взаимодействия по предупреждению незаконного оборота и потребления наркотиков обсудили в пятницу за круглым столом в Москве.

Спикеры отметили: чтобы отвлечь подрастающее поколение от пагубных привычек необходимо обеспечить комфортные условия для учёбы и развития, а также помочь раскрыть собственный потенциал и найти место в жизни. А для этого нужно объединять усилия различных ведомств и общественности.

"У нас есть примеры мирового опыта, когда только в рамках взаимодействия государства и гражданами эти проблемы побеждаются. Я убеждена, что в Москве - на территории нашего Южного округа - мы сможем реализовать тот пилотный проект, который потом будет востребован на территории всей страны", - заявила помощник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева.

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