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В Москве обсудили, как отвлечь молодежь от наркотиков

14:55
  • пятница
  • 20 августа 2021

Нужны комфортные условия для развития

Вопросы взаимодействия по предупреждению незаконного оборота и потребления наркотиков обсудили в пятницу за круглым столом в Москве.

Спикеры отметили: чтобы отвлечь подрастающее поколение от пагубных привычек необходимо обеспечить комфортные условия для учёбы и развития, а также помочь раскрыть собственный потенциал и найти место в жизни. А для этого нужно объединять усилия различных ведомств и общественности.

"У нас есть примеры мирового опыта, когда только в рамках взаимодействия государства и гражданами эти проблемы побеждаются. Я убеждена, что в Москве - на территории нашего Южного округа - мы сможем реализовать тот пилотный проект, который потом будет востребован на территории всей страны", - заявила помощник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева.

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Предупреждение незаконного оборота и потребления наркотиков обсудили за круглым столом
Предупреждение незаконного оборота и потребления наркотиков обсудили за круглым столом
Предупреждение незаконного оборота и потребления наркотиков обсудили за круглым столом
Предупреждение незаконного оборота и потребления наркотиков обсудили за круглым столом
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева
Предупреждение незаконного оборота и потребления наркотиков обсудили за круглым столом
Предупреждение незаконного оборота и потребления наркотиков обсудили за круглым столом
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