На территории Бутовского леса реконструируют пространство около водоема

Данный вопрос на личный контроль взял Роман Романенко

На юго-западе Москвы планируют реконструировать пространство вокруг искусственного водоёма на территории Бутовского леса. Решение вопроса взял под контроль лётчик-космонавт Герой России Роман Романенко.

С соответствующей просьбой к нему ранее обратились местные жители. По плану, работы должны были провести в этом году, но сроки передвинули. Территория популярна как место для отдыха, однако она не благоустроена. Романенко отметил, что необходимо создать комфортные зоны с пешеходными дорожками и установить освещение.

"Они обратились ко мне, чтобы я поддержал эту инициативу, чтобы воссоздать, восстановить этот пруд в интересах жителей. Я сказал, что я возьму решение этой проблемы на личный контроль. И сегодня мне уже предоставляют все документы, все переписки, которые были для того, чтобы я ускорил процесс", - заявил Роман Романенко.

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